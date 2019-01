Numa ação de fiscalização a uma exploração pecuária, foram detetados diversos animais em situação irregular, alguns cuja sua detenção é proibida na União Europeia e outros que carecem de autorização no âmbito da Legislação CITES - Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção, revelou o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, tenente-coronel Rui Silva.

Os 36 animais exóticos foram apreendidos por militares do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial da GNR de Castelo Branco, com o apoio da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), levando a que fosse elaborado um auto de notícia por contraordenação.

Foram ao todo apreendidos doze guaxinins (procyon lotor), seis juparás (potos flavus), cinco tartarugas de pé vermelho (chelonoidis carbonaria, três urso gato asiáticos (arcitis binturong whitei), três quati (nasua nasua), duas doninhas fedorentas (mephitis mephitis); dois porcos espinho de crista africano (hystrix cristata), um musang (paradoxurus hermaphroditus), uma serpente rei da california (lampropeltis getula californeae) e um sapo boi (ceratrophys ornata).