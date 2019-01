‘Deus quis, Trump sonhou e o povo elegeu’, não foi esta a frase (adaptada escandalosamente do poema Infante de Fernando Pessoa), usada pela porta-voz da Casa Branca, mas fosse Sarah Sanders portuguesa ou lusodescendente e bem que poderia ter sido.

É que a porta-voz da Casa Branca parece considerar a ascendência à presidência dos EUA como um desejo de Deus.

"Eu penso que Deus nos convoca a todos para ocupar diferentes papéis em diferentes momentos", afirmou, esta quarta-feira, a porta-voz à estação televisiva cristã CBN News. "E penso que ele quis que Donald Trump se tornasse presidente e é a razão pela qual ele está lá", acrescentou.

Recorde-se que Sarah Sanders é filha do político norte-americano Mike Huckabee, pastor batista e antigo governador do Estado do Arcansas.

Esta não é a primeira vez, que a porta-voz da Casa Branca, no cargo desde julho de 2017, refere Deus ou a sua fé. No inicio do mandato de Trump, Sarah Sanders foi questionada sobre o comportamento do presidente, na altura respondeu: "Enquanto crente, penso que só temos um modelo e, quando me colocam essa questão, digo que é Deus".