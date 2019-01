Esta quarta-feira, quatro mulheres estrangeiras foram detidas num estabelecimento de diversão noturna, em Rio Mau, no concelho de Vila do Conde, por permanência irregular em território nacional, divulgou hoje o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

As detenções ocorreram neste estabelecimento na sequência de uma ação de fiscalização do SEF que, de acordo com a mesma entidade, é "conotado com a prática de prostituição". No total foram identificadas 20 mulheres.

Dessas 20 mulheres, "13 eram oriundas de países terceiros e seis encontravam-se em situação de permanência irregular em território nacional", explicou o SEF em comunicado.

"Duas foram notificadas para abandono voluntário do país e quatro foram detidas e serão presentes ao tribunal judicial de Vila do Conde para aplicação das medidas de coação, com vista à organização de processos de afastamento coercivo", lê-se na mesma nota.

Além disso, o SEF informa ainda que "será levantado um processo de contraordenação à entidade comercial por utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal".