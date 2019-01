Esta quinta-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), emitiu um alerta para a possibilidade de “fenómenos extremos de vento”.

Em causa está a depressão Helena que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), traz, para os próximos dias, precipitação persistente, queda de neve, intensificação do vento - com possibilidade de fenómenos extremos - e agravamento da agitação marítima em toda a costa de Portugal.

O IPMA indica ainda que a chuva será, por vezes forte, e deve afetar principalmente as zonas Norte e Centro do país a partir da tarde desta quinta-feira.

Já para o primeiro dia de fevereiro, está prevista precipitação mais significativa até ao final da manhã nas regiões Norte e Centro, que pode ser acompanhada de trovoada e granizo. Da parte da tarde, serão as regiões do Sul as mais afetadas.

A Proteção Civil alerta então para a previsão de forte agitação marítima, com ondas de quatro a cinco metros, com previsão de agravamento a partir da próxima madrugada, com ondas que podem exceder os sete metros e chegar a picos máximos de 15 metros.

A autoridade refere que, face a estas previsões, os cidadãos devem adotar comportamentos preventivos: ter atenção ao piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo; estar atento à possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem; ter atenção à possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis.

A ANPC deixa ainda um alerta para a possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte; possíveis acidentes na orla costeira e ainda fenómenos geomorfológicos causa da desestabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência.