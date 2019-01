Será o muro efetivo para travar a imigração ilegal e o tráfico de droga? O que pensam os especialistas? O que pensa o governo do México? O que pensam as pessoas que vivem junto à fronteira? Que fronteira é esta onde nasceu uma cultura que se faz da contínua interação entre as gentes de um lado e de outro?

Na Nepantla, a terra do meio, percebe-se que tentar dividir uma cultura com um muro é como imaginar uma cerca de arame farpado no cérebro e esperar que os sonhos não escapem. Como diz a artista Paula Flores, nascida em Tijuana: “Não somos dois lugares separados, somos uma região”.

O i olha para o muro de Trump a partir de diferentes prismas.

O muro de Trump ainda não foi construído mas já divide os americanos

Proteção de fronteiras com mais dinheiro e menos treino

A muralha da China de Trump

Os 5,7 mil milhões que Trump quer não vão chegar para construir o muro

México. “Eu tenho a minha carteira bem guardada nas calças”

Investimento no sul do país para criar empregos e maior zona franca junto à fronteira com os EUA