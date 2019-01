As autoridades sanitárias nacionais apreenderam já, em Portugal, a totalidade do lote de carne, com 99 quilos, oriunda da Polónia que foi encaminhado para destruição, após ter sido divulgado que carne de gado bovino doente vindo daquele país tinha sido exportado para vários países europeus.

A operação das autoridades portuguesas seguiu-se a uma comunicação da Rede de Alerta Rápido, que integra o sistema de Segurança Alimentar da União Europeia (RASFF - Food and Feed Safety Alerts | Food Safety).

O alerta dava nota da deteção de um lote de carne de vaca sem condições para entrar na cadeia de consumo, com origem na Polónia, tendo como destino um operador retalhista em Portugal.

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) apresentou já o relatório da situação às autoridades europeias, segundo informou ao final da manhã desta quinta-feira o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.