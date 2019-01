Uma elevada quantidade de cocaína destinada à Europa foi apreendida em alto mar, na Operação “Tuga”, desencadeada pela Polícia Judiciária, Marinha e Força Aérea, com onze detidos de várias nacionalidades.

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e com o apoio da Marinha e da Força Aérea, desencadeou nos últimos dias a operação “Tuga”, no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes, por via marítima.

Nesta açao foi intercetada, em pleno Oceano Atlântico, uma embarcação de apoio logístico de alto mar, que estava a ser utilizada para transporte de elevada quantidade de cocaína.

Para além da droga, que tinha como destino final o continente europeu, procedeu-se à apreensão da embarcação e de diverso equipamento utilizado pela organização criminosa, designadamente equipamento de navegação e telecomunicações. Foram ainda detidos onze homens de diversas nacionalidades.

Esta operação, que foi desenvolvida no âmbito de inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, resultou da troca de informação operacional no quadro do Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, e teve o apoio da Frontex.