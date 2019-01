André Ventura, o antigo autarca de Loures que se desfiliou do PSD, já entregou as assinaturas para formalizar um novo partido, o Chega!, mas tem tido dificuldades para manter alguns cartazes em outdoors no norte do país e no Grande Porto. Parte deles foram vandalizados. "Só imagino que tenha a ver com o fenómeno do futebol", desabafou ao i, André Ventura, assegurando que o movimento tem tido "mais dificuldades na zona do norte e do Grande Porto".

Ora, André Ventura também é comentador televisivo, sobretudo de desporto, na CMTV, e adepto do Benfica. Por isso, lançou a dúvida, sobre a sua atividade e cor clubística fora da política: ""Imagino que sim. Se é só no Porto que está a acontecer, imagino que sim. Mas não posso dizê-lo de certeza", afirmou o ex-autarca.

Segundo André Ventura, alguns cartazes mais pequenos, utilizados em mupis nem sobreviveram um dia e, assim, "fica prejudicada a mensagem política". Por isso, serão entregues queixas na PSP e na Comissão Nacional de Eleições.