Os preços das casas em Portugal continuam a disparar, apesar dos alertas em torno dos valores especulativos e de alguma esperança de abrandamento. No terceiro trimestre do ano passado, o preço mediano do metro quadrado das casas vendidas foi de 984 euros, o que representa uma subida de 7,9% em relação a igual período do ano anterior. Mas em Lisboa, os valores são bastante superiores com o preço por metro quadrado a custar 2877 euros, ou seja, quase três vezes mais do que a mediana nacional.

As freguesias da cidade de Lisboa, Santo António, Misericórdia, Santa Maria Maior, Avenidas Novas e Estrela, registaram preços medianos de venda de alojamentos superiores a 3500 euros por metro quadrado.

