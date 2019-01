O antigo árbitro Pedro Henriques deixou a Sport TV, canal onde era comentador de arbitragens. A notícia foi confirmada pelo próprio ao Diário de Notícias.

A saída do antigo árbitro, de 53 anos, nomeadamente do programa ‘Juízo Final’, acontece depois de, na última semana, o presidente do Sp. Braga, António Salvador, ter revelado, depois do encontro do Sp. Braga com o Sporting nas meias-finais da Taça da Liga, que Pedro Henriques recebia uma avença do Sporting .

"No final do jogo ouvi um ex-árbitro a comentar na SportTV que há falta do Dyego Sousa sobre o Acuña. Esse ex-árbitro é um avençado do Sporting. Como é que é possível um comentador analisar um lance daqueles e dizer que é falta clara. É inacreditável o que se passa no futebol português”, disse na altura, António Salvador, em comentário à analise de Pedro Henriques ao golo anulado ao Sp. Braga.

Depois das declarações de António Salvador, Frederico Varandas terá entrado em contacto com o dirigente para confirmar a informação. Depois de ter esclarecido que essa avença vinha de anteriores direções, nomeadamente desde a direção de Godinho Lopes, o Sporting acabou por cortar a mesma.

Pedro Henriques dava aulas de arbitragem e formação relacionada com leis de jogo e comportamentos.

Agora, de acordo com o Diário de Notícias, também a Sport TV despediu o ex-juiz.

Recorde-se que o antigo árbitro analisava os lances polémicos dos jogos do Benfica, Sporting e FC Porto, com recurso às imagens do videoárbitro, frame a frame, sob a perspetiva de vários ângulos.