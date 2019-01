A Uber e a Cabify anunciaram, esta quinta-feira, que vão suspender os seus serviços na cidade espanhola de Barcelona.

O anúncio chega depois da aprovação pelo governo catalão de várias medidas que limitam a atuação destas empresas de transporte privado.

"As novas restrições aprovadas pelo governo catalão deixam-nos sem outra escolha senão suspender a UberX enquanto avaliamos o nosso futuro em Barcelona", informou o porta-voz da Uber.

Já a Cabify lamentou que "as autoridades tenham cedido à pressão e às exigências do setor do táxi, prejudicando gravemente o interesse dos cidadãos".

O governo catalão implementou as restrições depois de uma série de greves organizadas pelo setor do táxi.

Com as novas regras, um cliente que queira usar a Uber ou a Cabify tem de pedir o serviço com pelo menos 15 minutos de antecedência, ficando assim as viagens urgentes entregues aos táxis.

Os taxistas ganharam assim a batalha em Barcelona, mas em Madrid continuam com a paralisação, como forma de pressão para que também na capital se implementem restrições à atuação das empresas de transporte privado.