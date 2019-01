O Comando Territorial da Guarda, através do seu Núcleo de Investigação Criminal (NIC),

deteve dois homens e uma mulher, com idades entre os 35 e os 56 anos, todos pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, na Guarda, como revelou o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da Guarda da GNR, capitão Cláudio Saraiva

No âmbito de uma investigação que decorreu durante um ano, em que os detidos são suspeitos de integrarem uma rede de tráfico de estupefacientes, foi dado cumprimento a cinco mandados, das quais três em residências e duas outras em viaturas, resultando na apreensão de 6.768 doses de haxixe, 80 doses de cannabis, 14 doses de heroína, duas doses de cocaína, uma balança de precisão eletrónica, três televisores, três tablets e dois computadores portáteis, 15 telemóveis, uma aparelhagem de som, três relógios e cerca de 7.250 euros em numerário.

Os três suspeitos estão detidos nas instalações da GNR, sendo presentes hoje ao Tribunal Judicial da Guarda.

Esta ação empenhamento 25 militares da Secção de Informações e Investigação Criminal (SIIC) e Secção Cinotécnica do Comando Territorial da Guarda e do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial da Guarda, contou ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.