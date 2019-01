Um homem de 70 anos que vivia na rua em Almada foi encontrado morto com o corpo desfigurado devido a ratazanas.

O septuagenário foi encontrado no domingo, mas já estaria morto há cinco dias, na arrecadação exterior de um prédio em Almada, segundo o Jornal de Notícias.

O alerta foi dado na noite de domingo por outro sem-abrigo que partilhava o espaço com o septuagenário, que já pernoitaria no local há 25 anos.

A presença de ratazanas, segundo testemunhas citadas pelo mesmo jornal, era recente e provavelmente devia-se à comida que os dois homens levavam para aquele espaço.

O proprietário de um talho adjacente à arrecadação já tinha alertado a autarquia para o risco para a saúde pública das ratazanas."Disseram-me que iam tratar do assunto o mais depressa possível, mas nunca o fizeram", lamentou.

No início desta semana, pouco depois da retirada do corpo, o espaço foi tapado com tijolos, sendo que as ratazanas agora estão no exterior a rondar os caixotes de lixo.