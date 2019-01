A greve dos enfermeiros nos blocos operatórios de sete hospitais do país arranca hoje e irá durar 29 dias. Os sindicatos decidiram avançar com a paralisação depois de não terem chegado a um acordo com o Ministério da Saúde – numa reunião que decorreu ontem durante cerca de cinco horas.

“Lamentamos não ter chegado a acordo com o Ministério da Saúde. A greve cirúrgica irá iniciar-se já de seguida, a partir de amanhã [quinta-feira]”, disse o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), numa publicação no Facebook.

Em comunicado, a tutela revelou que as negociações acerca da revisão da carreira de enfermagem foram dadas como concluídas, “tendo sido apresentado um conjunto de propostas equilibrado e sustentável”. Na mesma nota, o ministério diz que o executivo aceitou “uma estrutura de carreira com três categorias, entre as quais a de enfermeiro especialista e a de enfermeiro gestor”. Já os aumentos salariais não foram aceites.

A primeira greve cirúrgica – que começou a 22 de novembro de 2018 e terminou no dia 31 de dezembro – deixou os hospitais a trabalhar a meio gás, com milhares de cirurgias a serem canceladas. De acordo com as estruturas sindicalistas, por dia, foram canceladas em média cerca de 500 operações.