Um menino português de dois anos morreu afogado em Anápolis, no Brasil, para onde tinha viajado com o pai para conhecer a família paterna.

A criança, filho de pai brasileiro e mãe portuguesa, estava em casa doa avós paternos quando caiu num lago na propriedade da família, apesar dos esforços do pai que o retirou da água, tendo sido transportado de imediato para o hospital, acabou por morrer.

A família do menino está agora a pedir ajuda financeira para a trasladação do corpo da criança, para que o funeral seja em Portugal, onde vivia com a mãe e com os irmãos. O Globo escreve que são necessários 18 mil reais (cerca de 4200 euros).

A Polícia Civil tomou conta da ocorrência e está a investigar o afogamento, que ocorreu na passada segunda-feira.

Esta era a primeira vez que o menino estava no Brasil, onde tinha chegado com o pai no dia 15, estando o regresso a Portugal previsto para dia 18 de fevereiro.