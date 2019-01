Deixem os venezuelanos resolver os seus problemas

A Venezuela passou a ser o centro do mundo, como se noutras latitudes não existissem governos mais facínoras que o de Nicolás Maduro. Que o homem que se mantém no poder tem tanta consideração pela democracia como Trump tem pelo bom senso, não há qualquer dúvida. Há muito que o sucessor barato do também ditadorzeco Hugo Chávez devia ter sido afastado do poder, até porque só lá está por ter sido eleito de uma forma ilegal. Mas o problema da Venezuela devia ser resolvido pelos venezuelanos e nunca com o apoio armado, como já se fala, de outros países.

Posto isto, é óbvio que Juan Guaidó está a tentar apanhar a boleia dos países que já o reconheceram como legítimo presidente, apesar de não ter concorrido ao cargo. O que lhe retira alguma legitimidade, apesar de Maduro ser um perigo para o seu povo. Milhões de venezuelanos já fugiram do país e não foi certamente por concordarem com a política seguida pelo governo. Um povo que passa fome, que não tem segurança nas ruas, sem acesso a medicamentos e a hospitais - isto pelos relatos que nos chegam - e que não consegue viver mais na miséria.

Ontem fez 71 anos que Mahatma Gandhi foi assassinado, um homem que lutou contra um império usando a resistência pacífica, exemplo esse que podia ser seguido pelos venezuelanos. Se a sociedade bloquear por completo a vida nas cidades, o energúmeno Nicolás Maduro não terá outra hipótese que não seja marcar eleições presidenciais antecipadas, permitindo ao povo escolher o seu futuro. Se o país cair numa guerra civil, os custos serão muito mais elevados e passará os próximos anos a sarar as feridas. Guaidó devia saber que se chegar ao poder com o apoio direto dos americanos, nunca será o presidente de todos os venezuelanos. Afinal, uma parte da população ainda acredita em Maduro e é importante que este caia de maduro.

P. S. Portugal só tem a ganhar em não se pôr em loucuras a dizer que pode enviar tropas para a Venezuela. Se se chegar a esse ponto para defender o repatriamento dos portugueses, que se faça na altura certa, sem falatórios que só ajudam a envenenar ainda mais o clima.