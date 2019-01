Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a depressão ‘Helena’ vai afetar Portugal continental na próxima sexta-feira e é esperada agitação marítima e vento forte com rajadas até 110 quilómetros por hora, o que levou à emissão de aviso vermelho.

"Amanhã [sexta-feira] vamos ter uma intensificação significativa do vento sobretudo no litoral e nas terras altas com rajadas no litoral oeste de 75 Km/hora e de 85 Km/hora a norte do cabo Raso, atingindo a região da Grande Lisboa. No entanto, será no litoral a norte do Cabo Mondego que as rajadas serão mais intensas podendo atingir os 110 quilómetros por hora", referiu a meteorologista do IPMA Maria João Frada, citada pela agência Lusa.

De acordo com a meteorologista, as rajadas de vento podem chegar aos 110 km/hora nas terras altas do Minho e Douro Litoral e da região Centro.

"A situação de vento forte levou à emissão de aviso vermelho [entre as 12h00 e as 21h00] porque este vento poderá ter muito impacto e estragos", acrescentou.