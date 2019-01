No primeiro jogo em casa do Nantes desde o desaparecimento de Emiliano Sala, na noite desta quarta-feira, o estádio da Beaujoire parou para uma homenagem ao jogador.

Aos nove minutos, numa referência ao número que Sala utilizou durante as últimas três épocas ao serviço do emblema gaulês, o árbitro apitou e, durante um minuto, todos os presentes no estádio aplaudiram o futebolista.

Vahid Halilhodzic, treinador do Nantes, estava visivelmente emocionado.

Mas a homenagem a Emiliano Sala começou muito antes. Todos os jogadores do Nantes envergaram o nome de Sala na camisola e, ainda no aquecimento, utilizaram camisolas com a imagem do futebolista.

Recorde-se que a homensagem aconteceu no mesmo dia em que o Gabinete Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos revelou que foram encontradas partes de um avião, que pertenceriam à aeronave em que seguia o jogador argentino, de 28 anos.

O avião onde seguia Emiliano Sala desapareceu dos radares no passado dia 21 de janeiro, perto do Canal da Mancha, enquanto seguia para Cardiff, no País de Gales, onde ia ser apresentado oficialmente pelo clube.