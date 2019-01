Rosa Rebelo, de 75 anos morava na freguesia de Pedralva, concelho de Braga, e já tinha falecido quando foi encontrada caída nas escadas, por uma nora, que a visitava todos os dias.

O cadáver foi já transportado pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, tendo o caso sido registada pelo Posto Territorial da GNR do Sameiro, tendo o óbito sido declarado no local pelo pessoal da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital de Braga, que deu conhecimento ao Departamento de Investigação e Acão Penal (DIAP) do Ministério Público.