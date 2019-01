O Sporting empatou esta noite a uma bola com o V. Setúbal, no Bonfim, em jogo da jornada 19 da I Liga.

Cádiz inaugurou o marcador, aos 24 minutos, e Bas Dost, aos 80’, devolveu a igualdade ao jogo, numa altura em que os leões tinham menos uma unidade em campo, após a expulsão direta de Ristovski, aos 54’.

Com este resultado, os comandados de Keizer mantém-se no quarto lugar na tabela, com 39 pontos, a quatro do Braga (3.º) e a cinco do Benfica (2.º).

O FC Porto entra agora (21h15) em campo e vai defrontar o Belenenses SAD, no Estádio do Dragão.

Recorde-se que já na época transata o Sporting tinha empatado (1-1) com os vitorianos em Setúbal, no jogo do campeonato.