Braga já no Top 3 das cidades mais votadas para melhor destino europeu

Braga é a única cidade portuguesa já no Top 3 entre as cidades mais votadas para o título de melhor destino europeu, o consagrado European Best Destination 2019, cujo escrutínio é eletrónico e decorre até à próxima terça-feira, dia 5 de fevereiro.