Frederico Varandas deixou várias críticas à direção do Benfica, mais precisamente ao seu presidente, Luís Filipe Vieira, tendo afirmado que este é um "tipo de dirigismo que há muito devia ter sido erradicado do futebol português".

O líder dos verdes e brancos, no editorial do jornal Sporting, a que o Record teve acesso, apela à "capacidade de regeneração" do Benfica e considera"lamentáveis" as declarações de Vieira após a derrota nas meias-finais da Allianz Cup, depois de este ter dito que Fábio Veríssimo "não podia apitar mais."