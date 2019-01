A página oficial dos Beatles no Facebook anunciou esta quarta-feira que o realizador Peter Jackson está a preparar um novo filme sobre a banda britânica.

“O novo filme terá por base cerca de 55 horas de filmagens nunca antes vistas dos Beatles no estúdio, gravadas entre 2 de janeiro e 31 de janeiro de 1969”, lê-se na publicação partilhada esta tarde. Estas sessões de estúdio deram origem ao conhecido álbum Let it Be, que saiu em 1970.

De acordo com o comunicado, a ideia inicial era fazer um “especial televisivo” com estas imagens, mas o projeto acabou por transformar-se em algo “completamente diferente” da ideia original, que terá como clímax a a atuação mítica dos Beatles no topo do edifício da produtora Apple, que, segundo a página oficial dos Fab Four, faz hoje precisamente 50 anos.

“As 55 horas de filmagens nunca antes vistas e as 140 horas de áudio farão deste projeto a experiência ‘em bruto’ que os fãs dos Beatles tanto queriam”, disse Peter Jackson. “Percebi que a realidade é muito diferente do mito. Trata-se simplesmente de um tesouro histórico maravilhoso. Claro, há momentos de drama, mas este projeto não está associado a nenhuma das [conhecidas] discórdias [entre os membros da banda]. Ver John, Paul, George e Ringo a trabalharem juntos, a criar músicas que são hoje clássicos a partir do nada, não é só fascinante – é divertido, inspirador e surpreendentemente íntimo”, acrescentou.

A publicação não revela a data prevista para a estreia.