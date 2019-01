O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Comando Territorial da GNR de Viseu, deteve dois homens, de 40 e 41 anos, por furtos em estabelecimentos e posse de armas proibidas, no concelho de Viseu, num processo em que já tinha sido detido, no dia 3 de dezembro, um homem de 26 anos, coautor dos crimes, ao qual foi aplicada medida de coação prisão preventiva.

Os indivíduos são suspeitos de terem consumado 15 furtos em postos de abastecimento de combustível, ocorridos nos meses de setembro a dezembro de 2018, em que arrombavam as instalações visando, essencialmente, tabaco e dinheiro, tendo levado bens no valor total estimado de 55 mil euros.

No âmbito da investigação, a GNR d Viseu efetuou três buscas domiciliárias e três buscas a veículos e anexos de residências, que culminaram nas apreensões de quatro plantas de cannabis, sementes de cannabis, uma carabina, uma soqueira, uma faca de abertura automática, quatro munições de diversos calibres, duas catanas, ferramentas, para além de uma motosserra e de três telemóveis.

Os suspeitos estão detidos nas instalações da GNR e serão presentes ao Tribunal Judicial de Viseu, segundo revelou o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR de Viseu, tenente-coronel António Dias.