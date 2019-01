Em algumas cidades do país, conseguir uma casa com garagem é mais difícil do que encontrar um lugar para estacionar.

Segundo dados de um estudo do idealista, apenas 25% das casas para vendas dispões de um lugar de garagem. Já nos arrendamentos, a percentagem não é muito maior: 31,1%.

Quem quiser comprar uma casa no Porto está com sorte. De todas, esta é a cidade onde mais existem casas com garagem, 35,1%. Seguem-se então a Madeira, com 30%, Bragança com 30,4%, Braga com 30,1% e Aveiro com 30%.

Já nos Açores, Castelo Branco e Beja este tipo de extra é mais difícil de encontrar com 11,7%, 13,2% e 14,3%, respetivamente.

No que diz respeito ao arrendamento, a Madeira é o local onde existem mais opções com lugar particular para o carro, com 48,1%, seguido com Porto com 40,3% e Aveiro com 37,9%.

No total, existem apenas 31% de casas para arrendar com garagem.