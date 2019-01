O suspeito, de 51 anos, aguardava pela chegada dos fornecedores de medicamentos, os quais, antes da abertura das farmácias, deixavam as encomendas no exterior, sendo que o homem levava consigo as caixas de medicamentos.

A ação foi desencadeada através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Comando Territorial de Leiria e os furtos à porta das farmácias foram cometidos, entre novembro de 2018 e janeiro de 2019, segundo informou o comandante do Destacamento Territorial de Leiria, capitão André Gonçalves.

O arguido já com antecedentes criminais por furto, tráfico de estupefacientes, evasão, associação criminosa e emissão de cheques sem provisão, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

Durante as diligências foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, propriedade do suspeito, resultando na apreensão de uma viatura e de 114 caixas com medicamentos.