A situação ocorreu quando estava a ser desmantelado o barracão, na Rua da Pedra Alta, da freguesia de Castelo de Neiva, no concelho e distrito de Viana do Castelo, estando no local uma brigada da Polícia Judiciária de Braga.

Segundo as primeiras informações, a vítima teria entre 40 e 50 anos quando foi encontrada já sem vida, tendo-se deslocado ao local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, os Bombeiros de Viana do Castelo e a Guarda Nacional Republicana.