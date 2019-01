De acordo com o Guardian, a cidade mais populosa da Tailândia, Banguecoque, tem estado sob um clima de grande poluição por ter uma nuvem tóxica a cobrir a cidade há várias semanas graças a vários fatores, como emissões do tráfego automóvel, construção civil sem restrições, queimas de resquícios agrícolas e poluição fabril e a ausência de vento.

As medidas de segurança já foram intensificadas, tendo as autoridades mandado encerrar, por exemplo, as 437 escolas públicas da cidade até a próxima sexta-feira. “A situação será má até dia 3 ou 4 de fevereiro, por isso decidi encerrar as escolas”, disse o governador de Banguecoque, Aswin Kwanmuang.

As partículas finas, chamadas PM2,5 - de diâmetro inferior ou igual a 2,5 micrómetros - são consideradas as mais nocivas para a saúde, uma vez que conseguem penetrar mais profundamente os pulmões.