Durante a operação do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos da GNR foram apreendidos 1.874 quilos de lingueirão e 160 quilos de pé-de-burro, na cidade do Porto, no âmbito de fiscalização destinada ao controlo do transporte de pescado.

Uma viatura foi detetada no Porto a transportar espécimes marinhos em situação irregular, com o valor comercial total presumível de 19.859 euros e decorrente das diligências, os militares do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos da GNR apuraram que o lingueirão tinha sido capturado em Setúbal e não foi submetido à lota (um caso de fuga à lota), não tendo qualquer documentação obrigatória de acompanhamento, que garantisse a sua rastreabilidade.

A sujeição à lota tem a intenção de manter e preservar o mecanismo regulador de preços, assim como garantir o controlo higiossanitário do pescado, segundo refere a Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana.

No caso do pé-de-burro, o mesmo foi apreendido, uma vez que a sua apanha está interdita na zona de Setúbal, devido à possibilidade da conterem toxinas, podendo colocar em causa a saúde pública, caso sejam introduzidos no consumo, como revelou o comandante de Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos da GNR, tenente Ricardo Bártolo.