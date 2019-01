Segundo a ABOLA TV, Jorge Jesus está de saída o Al Hilal.

O técnico português está neste momento reunido com os dirigentes do emblema saudita para acertar a rescisão do contrato.

A confirmar-se o adeus, Jorge Jesus deixa o Al Hilal no topo da classificação do campeonato da Arábia Saudita com 40 pontos, a três de distância do segundo classificado, o Al Nasr orientado por Rui Vitória.

Recorde-se que a possibilidade de saída do técnico português começou a ser falada na semana passada, mas foi prontamente desmentida por Jorge Jesus e pelo presidente do clube.

O croata Zoran Mamic é apontado como o sucessor de Jorge Jesus. Zoran Mamic é o atual treinador do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, clube que conduziu à final do Mundial de Clubes.