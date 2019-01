O dirigente socialista Porfírio Silva acusou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, de marcar uma reunião com o grupo parlamentar do PS apenas para, no fim, atacar o partido, distorcendo o conteúdo do encontro.

Na terça-feira, o grupo parlamentar do PS reuniu-se com a Fenprof, no parlamento. No fim do encontro, em declarações aos jornalistas, o secretário-geral do sindicato, Mário Nogueira, mostrou-se pouco animado e criticou o silêncio do governo em relação ao descongelamento das carreiras e a inação dos deputados socialistas.

Mas, segundo Porfírio Silva, essa versão não corresponde ao que aconteceu no encontro. “Contrastando o que se passou na reunião e as declarações do secretário-geral da Fenprof à saída, concluo que devemos ter estado em reuniões diferentes”, escreveu.

Para o dirigente do PS, as declarações do secretário-geral da Fenprof comprovam que “a reunião para si [Mário Nogueira] apenas teve um único interesse: poder, à saída, atacar, mais uma vez, o PS”.

No texto que intitulou como “Postal aberto ao secretário-geral da Fenprof”, Porfírio Silva defendeu que o PS não pode tolerar que o sindicato liderado por Mário Nogueira “adote uma linha de desconsideração e de agressividade sistemática a propósito de qualquer contacto com o PS”. E afirmou que, para a Fenprof, os “principais alvos” são todos aqueles que que defendem “as posições do PS”.