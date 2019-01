A colisão entre os dois veículos ligeiros ocorreu no acesso à entrada da A7, em Serzedelo, do qual resultaram dois feridos.

No local do sinistro estiveram duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, a Ambulância de Emergência Médica do INEM de Guimarães e militares do GNR da GNR de Lordelo.

Os sinistrados foram encaminhados para o Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, pelos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave.