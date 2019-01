Foram desencadeadas diversas investigações, indiciando que no espelho de água da zona da captação de água no Rio Lima, na freguesia de Subportela, no concelho de Viana do Castelo, uma embarcação de recreio estava a ser utilizada no exercício da pesca da lampreia.

A Polícia Marítima dirigiu-se à embarcação, em que foi verificada na atividade da captura da lampreia, ocasião em que os tripulantes, ao aperceberem-se da presença doa agentes policiais, abandonaram a embarcação na margem norte do referido rio, tendo fugido a pé.

Durante as diligências de medida cautelares e de polícia apurou-se que o proprietário da embarcação de recreio utilizada na prática ilícita da pesca, tinha a bordo uma arte de pesca considerada ilegal e confirmou-se que o motor utilizado não está averbado, segundo foi referido pelo Comando Local de Viana do Castelo da Polícia Marítima.

A embarcação foi apreendida, bem como todos os equipamentos e artes que então se encontravam a bordo, foi rebocada e transportada para as instalações do Comando Local da Polícia Marítima de Viana do Castelo, onde irá permanecer até decisão administrativa.