Setores habituais

Um balanço da Deco, feito com base nas reclamações do ano passado, mostra que foram registados mais de 23 mil conflitos que acabaram por ser mediados, mais 35% do que no ano transato. Os setores que mais merecem o descontentamento dos portugueses continuam a ser os mesmos: telecomunicações, compras e vendas, setores financeiros e energia e água.

Telecomunicações

Neste caso em específico, pode dizer-se que foram feitas 34 956 reclamações. A liderar a lista de empresas que mais situações destas registou está a MEO, seguida da NOS, Vodafone e NOWO. O pior, de acordo com este balanço, foi a cobrança de um euro pela fatura em papel (MEO). O período de fidelização, a faturação, as práticas comerciais desleais e a dificuldade no cancelamento do contrato também constam da lista dos motivos principais das reclamações.

Compra e venda

Problemas para acionar a garantia, incumprimento dos prazos de entrega, falta de informação e práticas desleais nas promoções, incumprimento dos prazos no direito de livre resolução no caso das vendas em linha também lideraram os motivos das reclamações feitas no ano passado. Os problemas nas vendas em linha da Worten mereceram destaque no balanço da Deco.