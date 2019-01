Deve é ser rica em antioxidantes, cheia de vitaminas e nutrientes e altamente energética, para garantir uma boa performance. O ideal é assegurar sempre uma boa dose de verdes, carboidratos e proteínas.

Depois é colorir com o que faz a sua alma feliz. Aqui destaco a batata-doce: além de ser saudável, também é um alimento que recomendo muito com o objetivo de aumentar a massa muscular e/ou manter a boa forma física. No entanto, a batata-doce roxa fornece um maior número de vitaminas e minerais e, por isso, tem tido mais destaque do ponto de vista nutricional.

Arrisque e comece por aqui ou crie as suas próprias malgas boémias e partilhe comigo pelo Instagram @silviaboho.

Malga Boho

Ingredientes

1 bola de couve-flor

3 batatas-doces roxas

1 copo de espinafres

1/2 manga

2 ovos cozidos em açafrão-da-terra

1 punhado de bagas de goji

Coentros frescos a gosto

Método

Preaqueça o forno a 180 oC. Faça pequenos furos por toda a batata-doce, embrulhe em bastante papel de alumínio. Coloque no forno por cerca de 40 minutos ou até estar mole ao toque. Depende do tamanho da batata.

Entretanto prepare o arroz. Num processador, coloque a couve-flor limpa separada em buquês e pulse até ficar com aparência de grãos de arroz. Salteie em água e alho numa frigideira entre 5 e 8 minutos.

Disponha todos os ingredientes numa malga e tempere com azeite, pimenta-preta moída e sal do mar.

Coma e seja feliz

Nota: Pode manter o “arroz” cru congelado por um mês. Pode utilizar a batata-doce assada como um snack pré-treino.