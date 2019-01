Com 230 lugares na Assembleia da República, Portugal tem um dos menores números de deputados por habitante dos países da União Europeia. Em comparação com países que têm uma população semelhante à portuguesa, apenas o parlamento húngaro – com 198 deputados – tem menos parlamentares do que o português. Já a República Checa, por exemplo, dispõe de um parlamento e de um senado e tem mais 51 deputados do que Portugal. O mesmo se passa na Grécia: o parlamento de Atenas tem mais 70 deputados do que o de Lisboa.

Se a comparação for feita em relação aos países que têm cerca de metade da população portuguesa, Portugal continua a estar abaixo da média no número de parlamentares por habitante. A Finlândia, por exemplo, conta com 200 deputados (o equivalente a 400, se a população finlandesa fosse tão numerosa como a portuguesa), a Eslováquia tem 150 (equivalente a 300) e a Dinamarca 179 (equivalente a 358).

No que diz respeito à participação eleitoral, a situação de Portugal é pouco animadora. Nas últimas eleições legislativas, que se realizaram em 2015, apenas cerca de 56% da população votou. No total dos 28 países que fazem parte da União Europeia, apenas a Lituânia (50.64%) a Polónia (50.92%), a Roménia (37.79%), a Bulgária (53.85%), a Croácia (52.59%), a Eslovénia (52.64%) e a França (42.64 %) tiveram participações inferiores nas últimas eleições legislativas realizadas nestes países.

O país com a melhor participação eleitoral na últimas legislativas é Malta (92,06%). Depois, surgem países como o Luxemburgo (89,66%), a Bélgica (89,37%), a Suécia (87,18%) e a Dinamarca (85,89%).