O acidente ocorreu quando a condutora, residente em Vila Nova de Famalicão, que seguia sozinha no automóvel, em sentido norte-sul, perdeu o controlo do veículo, antes de uma curva, em marcha ascendente, despistando-se e depois capotando, já na zona de Nogueira.

No local estiveram agentes da Esquadra de Trânsito do Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública e elementos dos Bombeiro Voluntários de Braga, com uma ambulância de Posto de Emergência Médica do INEM, que transportaram a vítima para o Hospital de Braga, onde o seu estado de saúde não inspira cuidados de maior.