O Gabinete Britânico de Investigação de Acidentes Aéreos revelou que foram encontradas partes de um avião, que pertenceriam à aeronave em que seguia o jogador argentino Emiliano Sala.

"Na manhã de segunda-feira, dia 28 de janeiro, fomos informados pelo Gabinete de Inquéritos e Análise, a autoridade de investigação e segurança francesa, que parte de um assento foi encontrada numa praia perto de Surtainville, na Península de Cotentin. Um segundo assento foi encontrado na mesma zona mais tarde nesse dia", revela um comunicado daquela entidade.

"Os exames preliminares indicam que se trata mesmo dos assentos do avião desaparecido", lê-se no mesmo texto.

Recorde-se que o avião onde seguia Emiliano Sala desapareceu dos radares no passado dia 21 de janeiro, perto do Canal da Mancha, enquanto seguia para Cardiff, no País de Gales, onde ia ser apresentado oficialmente pelo clube.