Jussie Smollett, conhecido por dar vida a Jamal Lyon na série Empire, foi atacado na madrugada de terça-feira, quando saía de uma casa de sanduíches em Chicago. A polícia local afirma que poderá ter se tratado de um crime de ódio.

De acordo com as autoridades, citadas pela CNN, Smollett foi atacado por duas pessoas que “gritavam frases racistas e homofóbicas” e que “atiraram um químico desconhecido para cima da vítima”.

A polícia revelou ainda que um dos atacantes colocou uma corda à volta do pescoço de Smollett. Os dois suspeitos estão em fuga. O ator dirigiu-se ao hospital para ser observado e já teve alta. As autoridades continuam a investigar o caso.

Jussie Smollett ganhou notoriedade internacional ao participar na série Empire, que foi transmitida em Portugal no canal Fox Life. Foram várias as figuras públicas – como Naomi Campbell e Khloé Kardashian – que usaram as suas contas nas redes sociais para condenarem o que se passou e apoiarem o ator.