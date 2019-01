A corrupção continua a ser um problema que afeta vários países e que se agrava com o facto de a maioria ser incapaz de o controlar. Da edição de 2018 do Índice de Perceções de Corrupção (IPC) tiram-se várias conclusões, nomeadamente, o facto de existir uma relação direta entre corrupção e democracia. Entre os países que estagnaram neste combate está Portugal que continua, desde 2012, a meio da tabela (30º lugar, com 64 pontos), mantendo-se assim abaixo da média dos países da Europa Ocidental. Nesta tabela que classifica 180 países de todo o mundo, lidera a Dinamarca, com 88 pontos, numa escala de zero a 100.

As diferenças entre os dois países são notórias e quem as identifica é uma portuguesa que está a morar há mais de dez anos na Dinamarca. Contactada pelo i, Cristina Amaro, de 45 anos, empregada doméstica, revelou que se mudou para o país nórdico em 2006 à “procura de qualidade vida” e “para fugir à mentalidade mais fechada dos portugueses”.

Segundo contou ao i, os dinamarqueses confiam muito mais no sistema. “Em Portugal as pessoas ‘gabam-se’ de contornar o sistema ou fugir aos impostos. Aqui [na Dinamarca] é uma vergonha fazê-lo”, afirmou.

Cristina acredita que o problema é os portugueses não se identificarem nem confiarem nos seus governantes. Algo que não se verifica no país nórdico. Os dinamarqueses identificam-se “mais com os governantes”. Porquê? “Porque antes e depois de estarem na política são pessoas iguais a nós, quer a nível pessoal quer a nível profissional”, justificou.

E o facto de os governantes dinamarqueses serem mais novos do que os portugueses foi uma grande surpresa para Cristina. “Fiquei surpreendida quando comecei a reparar nas fotos dos cartazes da campanha eleitoral. Muitas mulheres e todos bastante jovens”, adiantou.

Aos olhos de Cristina é isso que falta em Portugal: penso que falta “uma nova geração de políticos. Pessoas que os cidadãos que se identifiquem”. Se as pessoas “confiarem no sistema parte da corrupção tende a desaparecer”, considerou.

Admitindo que o combate à corrupção passa sobretudo pela educação dos mais novos, considerou que as crianças na Dinamarca têm o exemplo dos familiares, do que “os familiares não fazem e do que criticam”. E deu o exemplo: “Quando por exemplo um político recebe presentes, isso é razão logo para um grande debate na sociedade e por acréscimo conversas em família. Ou seja, como a corrupção é muito mal vista na sociedade as crianças crescem com esta ideia. Penso que essa é a grande diferença. E depois como sistema judicial funciona muito bem os que são apanhados são acusados e castigados”. Cristina explicou ainda que além de o sistema judicial dinamarquês funcionar muito bem, “tem mão pesada” para estes crimes.

A cultura social da Dinamarca também é distinta da portuguesa. Os dinamarqueses consideram, socialmente, a corrupção como algo “quase tão grave” como “matar uma pessoa”. É como se a pessoa que fugiu aos impostos estivesse a “trair a confiança de todos nós”. Uma ‘punição’ moral que Cristina Amaro considera faltar nos portugueses. Este crime “é sem dúvida levado muito a sério”, admitiu.

Maria Beatriz Henriques, de 23 anos, está a tirar mestrado em International Marketing Management na Copenhagen Business School e trabalha em part-time numa empresa e partilha da mesma visão de Cristina. Ao i contou que na Dinamarca não existe praticamente hierarquias e que “do CEO ao cozinheiro, todos se tratam de forma absolutamente igual e por isso mesmo não existe abuso de poder”. “Talvez essa humildade que é tão cultural seja motivo de não existir corrupção”, completou.

A estudante considerou ainda que a Dinamarca é um país muito transparente e que a “cultura de confiança” é algo que está muito marcado nos dinamarqueses. Vivendo lá, Maria admitiu que essa cultura se sente “em todos os aspetos do dia a dia”.

Realidade portuguesa O ranking agora conhecido pode ser analisado de diversas formas mas, para quem se preocupa com a realidade portuguesa, as notícias não são boas. É verdade que Portugal é, de acordo com o relatório, o 30.º país do mundo com as administrações públicas menos corruptas. Também é verdade que subiu uma posição em doze meses. Mas o mais recente Índice de Perceção da Corrupção, elaborado pela Transparência Internacional, não deixa margem para o facto de o combate à corrupção no país ter estagnado e o relatório é claro no motivo: falta de eficácia das autoridades.

Na base deste ranking está a atribuição de uma pontuação numa escala até 100, onde este valor significa “muito transparente” e zero “muito corrupto” (ver infografia). Num contexto geral, os resultados mostram que, no decorrer do ano passado, muitos países continuaram a não conseguir reverter a situação em matéria de corrupção. A consequência foi o escalar de uma crise democrática mundial. “É muito mais provável que a corrupção prospere onde as fundações democráticas são fracas e, como vimos em muitos países, onde políticos não democráticos e populistas podem usá-la em seu benefício”, explica Delia Ferreira Rubio, presidente da Transparência Internacional.

