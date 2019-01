A reforma do sistema eleitoral é um debate com duas décadas, sobretudo, por duas razões: a introdução dos círculos uninominais e a redução do número de deputados. O assunto não está na agenda dos partidos, mas Pedro Rodrigues, o coordenador da comissão para a reforma do sistema político, do sistema eleitoral e do funcionamento do PSD, reconhece que “o PSD tem defendido historicamente a redução do número de deputados”.

Nessa matéria, diz o responsável, “o património do PSD não deixará de ser tido em consideração”, quando os sociais-democratas apresentarem as suas propostas, tanto para a reforma do sistema político, como eleitoral, um dossiê ainda sem data marcada para fechar no partido.

A anterior direção de Pedro Passos Coelho deixou algum trabalho feito, com a defesa do voto preferencial, um sistema similar ao da Dinamarca, e a redução dos atuais 230 para 180 deputados, o número limite que não implica revisão constitucional. Só que o processo ficou suspenso com a mudança de liderança.

O tema foi relançado num artigo de opinião da antiga ministra da Justiça e deputada do PSD, Paula Teixeira da Cruz, no Público e o debate sobre a reforma do sistema eleitoral ganhou ontem mais uma iniciativa, com uma petição a pedir um sistema misto na escolha dos deputados, através do duplo voto dos eleitores, pela criação de círculos plurinominais, uma versão próxima do que existe atualmente, e círculos uninominais, em que os candidatos a deputados se apresentam no boletim de voto diretamente aos eleitores.

Um dos subscritores da petição – com 6814 assinaturas – é José Ribeiro e Castro, advogado e antigo líder do CDS. “O que nós pedimos é o que está no artigo 149 da Constituição, que é um sistema de representação proporcional personalizada”, diz ao i Ribeiro e Castro, considerando que é necessário aproximar os eleitores dos eleitos. Para o efeito, nem é necessário rever a Constituição. Basta que se cumpra a revisão de 1997.

O também antigo deputado afasta, porém, a hipótese de reduzir o número de deputados. Porquê? Porque “essa questão é que tem envenenado o debate ao longo de 20 anos e tem sido um entrave à forma do sistema de representação, porque os partidos, nomeadamente, os mais pequenos, reagem com grande desconfiança. Em termos comparados, o nosso parlamento não tem deputados a mais. O que há é uma impopularidade na forma como a assembleia funciona”, defende Ribeiro e Castro, que dinamizou a petição com o presidente do Conselho Consultivo da SEDES, João Duque.

Os autores da petição pedem, contudo, a redução de um deputado: dos atuais 230 para 229. Será menos um deputado para evitar empates ou impasses como o da aprovação do Orçamento de 2001, quando o PS chegou a negociar com o então deputado Daniel Campelo, do CDS, porque não tinha maioria absoluta e a relação de forças dava 115 para cada lado.

Já Paula Teixeira da Cruz acredita que “a assembleia poderia ter muito menos deputados”. A antiga ministra da Justiça diz ao i que a medida não iria reduzir a proporcionalidade nem a representação dos partidos, porque essa solução seria sempre acompanhada de uma alteração com a introdução de um círculo uninominal “e um círculo mais geral” no sistema de apuramento de votos. Em causa está a redução para metade dos deputados, ou seja 115, com uma reforma do funcionamento do parlamento. “Devia-se fazer substituir o número de intervenções em plenário pelo número de intervenções mais o trabalho nas comissões. E depois levar a plenário um conjunto de projetos muito maturados”.

Pedro Rodrigues, que está a coordenar as propostas do PSD, considera que não se pode discutir propostas sobre a redução do número deputados de “forma desligada nem desgarrada”. E qualquer solução que o PSD venha a apresentar, no futuro, terá de “potenciar a aproximação dos eleitos e dos eleitores, aumentar a responsabilização dos eleitos e aumentar a transparência do exercício do mandato parlamentar, além de garantir a proporcionalidade do sistema”. E ficam duas certezas: primeiro terá de se pensar no sistema eleitoral e só depois se avaliará a necessidade de reduzir o número de deputados, e sempre, sem mexer na Constituição.

Por seu turno, o PS sempre considerou que na atual legislatura não haveria condições para fazer alterações de fundo às leis eleitorais e Carlos César, líder parlamentar do PS, disse ao i que “em regra, o PS só admite alterações de pormenor na proximidade de atos eleitorais aos quais se apliquem”.