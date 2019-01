Um despiste de um camião na manhã desta quarta-feira na A5, junto ao Estádio Nacional, em Oeiras, fez um morto.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima mortal trata-se do condutor do camião e seria a única pessoa no veículo.

O acidente aconteceu no sentido Cascais - Lisboa e o alerta foi dado pelas 09h45.

No local estiveram os Bombeiros de Linda-a-Pastora e a GNR de Carcavelos.