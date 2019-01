A Operação “Estrada Segura” da GNR inicia-se esta quinta-feira e decorrerá até segunda-feira em todo o país, com o objetivo de “ intensificar a fiscalização rodoviária, para combater ainda mais a sinistralidade rodoviária grave”, além de “incutir comportamentos mais seguros nos condutores portugueses”, segundo refere esta manhã a Guarda Nacional Republicana.

Da análise dos dados provisórios da sinistralidade rodoviária grave, registada durante o ano de 2018, foi possível apurar que 69% dos acidentes, em que resultaram vítimas mortais e feridos graves, ocorreram em estradas nacionais (170 mortos) e arruamentos (103 mortos), com especial incidência nos distritos de Porto, Santarém, Setúbal e Faro.

Dos mais de 80 mil acidentes registados em 2018, destaca-se que 72% foram resultantes de colisões, que revela um claro incumprimento das regras de trânsito relacionadas com manobras, havendo ainda a salientar o aumento dos atropelamentos em 11%, originando 69 vítimas mortais, das quais 75% tinham mais de 50 anos, segundo informou hoje a GNR.

Neste período do ano, os atropelamentos assumem uma particular preocupação, devido ao facto do maior tráfego automóvel e pedonal coincidir com o período do anoitecer ou início da noite (17h-20h), contribuindo para este tipo de sinistralidade a visibilidade reduzida, a condução distraída, sob stress ou fadiga, ou também o menor cuidado no atravessamento da via por parte de peões, como assinala esta força de segurança.

Durante a operação, para fazer face a estes números, a GNR, através da Unidade Nacional de Trânsito e dos seus Comandos Territoriais, irá concentrar as ações de fiscalização no trânsito dentro das localidades ou em estradas nacionais que as atravessem, com especial preocupação às infrações de manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha e cedência de passagem, estacionamento a menos de cinco metros ou em passagem assinalada de travessia de peões, desrespeito pela sinalização luminosa, excesso de velocidade e condução sob a influência do álcool, e ainda a não utilização dos sistemas de iluminação e sinalização, ou que apresentem anomalias eutilização indevida do telemóvel, por serem frequentemente mais perigosas.