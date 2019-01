Pouco antes das 8h da manhã, um acidente em Paço de Arcos levou ao corte da circulação na Avenida Marginal no sentido Lisboa-Cascais.

Pouco depois, um despiste perto da Parede, no sentido contrário da estrada, levaria a nova interrupção do trânsito.

No primeiro acidente houve apenas um ferido ligeiro, por outro lado, no segundo despiste a jovem de 22 anos que ia ao volante teve de ser reanimada no local e transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde acabou por morrer.



No local estão os Bombeiros da Parede, num total de cinco operacionais apoiados por duas viaturas, assim como dez elementos da PSP, uma VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do INEM e um motociclo.

[atualizada às 11h07]