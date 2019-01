Sociedade digital com condutor

Embora a evolução tecnológica nos ofereça mais ferramentas sem condutor, não podemos prescindir da condução política

Os tempos sempre foram feitos de mudança, de mares encapelados, de ondas surpreendentes, de fenómenos inesperados, de evoluções disruptivas das tecnologias, dos modos de fazer e dos modos de organizar. Mudam-se os tempos e mudam-se as formas, os hábitos, os costumes, as regras e até as vontades. Sempre foi assim e assim continuará a ser.

Nas múltiplas oportunidades de diálogo que vou tendo com pessoas de todas as idades, estudantes do secundário, universitários, professores, empresários, ativistas políticos, autarcas e de tantos outros setores da sociedade civil, proporcionadas pelos convites que recebo para debater temas que se inserem na minha missão como representante eleito no Parlamento Europeu, tenho-me confrontado com um sentimento crescente de desenraizamento, incerteza e até ansiedade, provocado pela aceleração da mudança.

Não tenho soluções milagrosas para esse sentimento que se embrenha e corrói a confiança e a qualidade de vida de cada vez mais pessoas. Muitos sugerem caminhos de autoconhecimento e outros receitam fármacos clinicamente testados. Cabe a cada indivíduo e a cada comunidade avaliar as propostas e procurar encontrar o seu caminho.

Eu acredito que, no meio da complexidade e da incerteza, os valores são essenciais como porto de abrigo, para tornar a mudança acelerada numa oportunidade individual e coletiva de tornar o mundo melhor e dar mais sentido à vida.

No Parlamento Europeu, tendo em conta as comissões a que pertenço e os relatórios que me têm sido confiados, sigo com particular atenção as áreas da transição energética e da revolução digital.

Energia e informação são, como sempre foram, motores da mudança. Contudo, embora a evolução tecnológica nos ofereça cada vez mais “ferramentas sem condutor”, não podemos cair na tentação de aceitar que a mudança se faça sem condução política e sem o primado dos valores, seja no plano individual, seja no plano coletivo.

Uma das fronteiras de definição política mais debatidas ao longo dos tempos é aquela que separa a visão de que a sociedade deve ser conduzida pela dinâmica económica da perspetiva de que deve haver uma condução determinada pelas dinâmicas sociais. Esta dicotomia tantas vezes agitada no debate político, que confronta a competitividade da economia com a dignidade das condições de vida, é talvez a que melhor ilustra a diferença entre as duas visões que enunciei.

Com a emergência da sociedade digital, esta dicotomia política, ao contrário do que muitos querem fazer crer, permanece em todo o seu esplendor e relevância. A tecnologia tem de ser uma ferramenta ao serviço das pessoas, e não um instrumento para a sua captura por sistemas mecanicistas de criação de valor.

A minha convicção profunda é que quanto mais a mudança acelera, mais precisamos de condução pelos valores e pela escolha livre e democrática. Os valores são o porto de abrigo contra o vazio, a instrumentalização, a ansiedade e a ausência de rumo. São o condutor de que todas as sociedades fizeram uso e que a sociedade digital deve usar também, para ser uma sociedade de rosto humano e com profundo respeito pela natureza de que somos parte.

Eurodeputado