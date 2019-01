Jornadas Mundiais da Juventude: o sítio certo no tempo certo

Em 1982, eu era um jovem. Como eu, outros milhares de jovens, às dezenas de milhares, rumaram ao Parque Eduardo vii. Esse mês de maio é inesquecível, formador, duradouro. João Paulo ii vinha em peregrinação a Portugal para cumprir a promessa de rezar a Fátima. Queria, nunca o escondeu, agradecer a proteção da loucura de Ali Agca, o turco que atentou contra a vida do Papa na Praça de São Pedro, um ano antes.

Lembro-me que o país parou para dar vivas ao Papa em banhos sucessivos de multidão.

Mas como jovem com formação de base católica, ainda que à época numa fase mais rebelde e mais afastada dos valores da fé, o momento que mais me marcou foi a missa campal no Parque Eduardo vii. Pela comunhão de alegria, de devoção e de crença. Pela afirmação de que a fé católica e a liberdade, num país que nela dava os primeiros passos, não só vivem em harmonia como se reforçam mutuamente.

Aquela missa campal foi, para mim, o princípio da reconciliação. E foi também um marco para os jovens de então e para toda a comunidade, naquilo que viria a constituir-se como um movimento de profunda transformação da sociedade portuguesa.

A iniciativa causou uma impressão definitiva em João Paulo ii. Contagiado pela atmosfera de Lisboa, o Papa imaginou as Jornadas Mundiais da Juventude. Em 1985, o primeiro encontro tinha lugar em Roma. A mensagem de João Paulo ii ao colégio cardinalício era clara: “Toda a Igreja, em união com o sucessor de Pedro, tem de estar mais e mais comprometida, a uma escala global, com os jovens e os jovens adultos – com as suas ansiedades e preocupações, as suas esperanças e expetativas.”

Recupero este episódio pessoal porque, 40 anos passados, Lisboa volta a ser palco de uma das maiores, mais poderosas e transformadoras manifestações através da fé: as Jornadas Mundiais da Juventude, em 2022.

Depois de cidades como Sidney, Paris, Roma, Madrid, Rio de Janeiro, Buenos Aires ou Manila, a capital portuguesa junta-se à exclusiva lista de destinos da grande peregrinação da juventude católica.

Congratulo o Patriarcado de Lisboa, a Presidência da República, o governo português e o município de Lisboa por terem sabido trazer para o nosso país este grande acontecimento. Que não é apenas um fenómeno religioso e social, mas também um fenómeno cultural e económico à escala global.

A mensagem das Jornadas Mundiais da Juventude é intemporal. E bem podemos dizer que ela é mais válida e pertinente do que nunca.

Vivemos um tempo em que a secularização, quase sempre de mãos dadas com o relativismo, tem acentuado o esvaziamento de valores na sociedade.

A liberdade é desconectada da responsabilidade. E o sentido de propósito individual deixou de ser encontrado nas noções de justo, de bom ou de belo. A vida vive-se no efémero, no material e na idolatria. Tudo é relativo. Perdemos a noção de verdade e no seu lugar ganhámos “verdades” - todas utilitárias.

A neutralidade moral é um projeto de engenharia social e ideológica que camufla o ataque sem precedentes às instituições e convenções. O objetivo último é a desestruturação total da sociedade. E assim se cumpre o sonho dos radicais que, em toda a História, almejaram a formação de poderes absolutos e centralizados.

Eu bem sei que o Estado é laico. Que a lei dos homens e as leis de Deus são coisas diferentes. Mas uma coisa é assumir esta separação. Outra bem diferente é o secularismo autoritário que se impõe nos nossos dias e que urge repudiar.

Eu não acredito em nações e cidades sem fé. Por isso combato sempre quem tenta monopolizar as definições de liberdade. Desconfio de quem tenta encontrar na razão, por oposição à fé, a explicação para todas as coisas. Porque não esqueço, como bem assinalou um dia o historiador Adam Michnik, a duplicidade dos supostos defensores da liberdade: “Quem começa por tomar a Bastilha acaba por construir as suas próprias Bastilhas.”

Indignamo-nos muito, e bem, com a intolerância religiosa no mundo – especialmente no que toca às minorias.

O que muitos não sabem é que hoje são os cristãos e as suas instituições os mais perseguidos pelo racionalismo dogmático. Isto acontece dentro do Ocidente.

Nem sequer precisamos de sair de Portugal para testemunhar esta acidez antirreligiosa. Quase todos os que amam a humanidade em geral mas desprezam o homem em particular esquecem, convenientemente, que foi a Igreja Católica e as suas instituições sociais que sustentaram o país e os seus cidadãos mais frágeis no auge da crise.

Ao contrário do que nos tentam impingir os dogmáticos, liberdade e fé cristã não são antagonistas. A verdade está exatamente no polo oposto: o ataque à liberdade religiosa é sempre a antecâmara da opressão.

Em 2022 espero voltar ao espírito dos meus 21 anos. Um regresso a 1982, renovando a minha esperança e fé em Deus e, especialmente, nos homens.

