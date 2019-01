De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), sete distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte esperada.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa são os distritos que vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima. O IPMA prevê ondas de noroeste com 4 a 5 metros entre as 12h00 desta quarta-feira e as 06h00 de sexta-feira.

Também a chuva forte, entre as 15h00 desta quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira, fez com que o IPMA emitisse um aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto.

Na sexta-feira, entra em vigor um aviso laranja, entre as 06h00 e as 18h00, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa devido à agitação marítima forte. O IPMA prevê ondas de noroeste com 5,5 a 7 metros, com altura máxima que poderá atingir 12 a 14 metros. Também os distritos de Setúbal, Beja e Faro, entre as 00h00 e as 18h00 do mesmo dia, vão estar sob aviso amarelo e são esperadas ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Esta quarta-feira as temperaturas mínimas devem variar entre 1 grau, em Bragança e Guarda, e os 10 graus, em Faro. No que diz respeito às temperaturas máximas estas devem variar entre os 8 graus, em Bragança, e os 17, em Faro.