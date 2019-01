Em nome de Alcindo Monteiro, José Carvalho, Pavlos Fyssas, Clément Méric, Carlos Palomino, Roger Albert e "todas as pessoas que morreram ou sofreram às mãos do ódio racista e fascista", um conjunto de 40 movimentos, coletivos e associações manifestam-se a partir das 18h30 desta sexta-feira contra o fascismo, no Rossio, em Lisboa.

“As elites financeiras fomentam o permanente aumento das desigualdades sociais e ,consequentemente, da repressão a todas as pessoas que contra elas resistem. Neste contexto, facilmente germinam ideias racistas e xenófobas, tentando encontrar o bode expiatório nas minorias que mais sofrem com este sistema”, lê-se no manifesto de convocação da “Manifestação Contra o Fascismo!”, convocada para esta sexta-feira que, depois do Rossio, continua no Largo Camões, a partir das 20h30 com uma programação de concertos.

“Em países como Brasil, Estados Unidos, Itália, Hungria, Polónia, Suécia, a extrema-direita, pelo voto, já subiu ao poder, ou cada vez começa a ganhar mais aceitação social e presença parlamentar como em Espanha, França, Austria, etc. Também sabemos que o fascismo já está presente em cada despejo, em cada trabalho precário, em cada rusga policial em bairros populares, em cada migrante assassinado às portas do “primeiro mundo”, em cada mulher morta pela violência machista, e em tantos outros casos no nosso dia a dia”, lê-se ainda no texto em que é convocada a manifestação, num evento criado no Facebook.

A lista dos movimentos, coletivos e associações que se juntam à manifestação (em atualização)

A Batalha

A Desassociada

A Guilhotina

Academia Cidadã

Activismo em Foco

Assembleia Feminista de Lisboa

Associação Coice de Mula

Associação Iniciativa Jovem

Associação Juvenil TACE (Outurela/Portela)

Associação Multicultural do Carregado

Barricada de Livros - Editora Anarquista

ATR - Associação Terapêutica do Ruído

C.A.I.P. – Colectivo de Acção Imigrante Periférica

Centro de Cultura Libertária

CIDAC - Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabra

Colectivo Andorinha

Colectivo Habita

Colectivo Marxista de Lisboa

Consiência Negra

Disgraça

Djass - Associação de Afrodescendentes

EDB

FIBRA - Frente de Imigrantes Brasileiros Antifascistas do Porto

FlashBack - Observatório Antifascista

FUA – Frente Unitária AntiFascista

Juntos Lutamos Mais Alto

KFA Portugal - Associação de Amizade Luso Coreana

La Bolche Vita

M.A.S – Movimento Alternativa Socialista

NAB – Núcleo Antifascista de Braga

NAP - Núcleo Antifascista do Porto

Núcleo do PT de Lisboa

Nu Sta Junto

Panteras Rosa - Frente de Combate à LesBiGayTransfobia

Praxis Magazine

SE - Sindicato dos Estudantes

SOS Racismo

Stop Despejos

UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta

Zona Franca dos Anjos