Esta terça-feira, vários sindicatos da PSP decidiram "por uma grande maioria" de estruturas sindicais, marcar para o dia 14 de março uma manifestação de polícias fardados, com um desfile que seguirá desde a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública até ao Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, fonte sindical afirma que a maioria dos 16 sindicatos da PSP pretende juntar-se para protestar pela "recuperação dos 12 anos em que tiveram as carreiras congeladas", pelo "direito a um regime de aposentação e pré-aposentação" e pelo "direito a subsídio de risco".

Em causa estão ainda outras reivindicações.

A mesma fonte explicou ainda que a manifestação vai ter início com uma concentração em frente à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública e seguirá para o Terreiro do Paço, onde vai passar pela Rua Marquês da Silveira, Avenida Almirante Reis, Praça do Martim Moniz, Praça da Figueira, Rua da Prata e, por fim, pela Praça do Comércio, onde se situa o MAI.

De acordo com uma nota enviada à Lusa, um dos sindicatos que fará parte desta manifestação refere que esta "não será encabeçada por nenhum sindicato ou representante sindical”, nem vai contar “com faixa ou bandeiras de algum sindicato".