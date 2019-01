O Nantes, último clube onde Emiliano Sala jogou, vai homenagear o jogador argentino amanhã, quarta-feira, na receção ao Saint-Étienne, neste que é o primeiro jogo em casa da equipa depois de o futebolista ter desaparecido.

Segundo a informação emitida pelo clube francês, todos os jogadores e adeptos vão reunir-se para prestar uma homenagem a Sala e vão utilizar o seu nome nas costas da camisola, com o número 19 e a mensagem “Animo Emi” [em português: coragem Emi].

No entanto, o clube adianta que não será feito um minuto de silêncio nem de aplauso.

Recorde-se que o avião onde seguia Emiliano Sala desapareceu dos radares no passado dia 21 de janeiro, perto do Canal da Mancha, enquanto seguia para Cardiff, no País de Gales, onde ia ser apresentado oficialmente pelo clube.